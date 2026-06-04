Le superstar di WWE Friday Night SmackDown sono arrivate alla Unipol Arena. Sono stati segnalati problemi di traffico nelle strade circostanti. Per evitare congestioni, si consiglia di utilizzare mezzi pubblici o navette dedicate. All’ingresso dell’arena sono vietati oggetti come armi, droni e bottiglie di vetro. Le forze dell’ordine sono presenti per controlli e sicurezza. L’evento si svolge questa sera con numerosi spettatori previsti.

Come evitare il traffico e raggiungere l'arena senza usare l'auto?. Quali oggetti sono vietati all'ingresso della Unipol Arena?. Come guardare lo show in streaming se non hai il biglietto?. Quali sono gli orari esatti per l'apertura dei cancelli e l'inizio?.? In Breve Apertura porte alle 18:00 e inizio spettacolo alle 19:30 del 5 giugno 2026.. Navetta Tper 975 con partenze ogni 15 minuti da viale Pietramellara a Bologna.. Biglietti disponibili tramite TicketOne, Ticketmaster e Live Nation per la Unipol Arena.. Streaming dello show disponibile in Italia tramite la piattaforma Netflix.. La WWE porta il wrestling mondiale alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno venerdì 5 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WWE Friday Night SmackDown: le superstar arrivano alla Unipol Arena

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Discussione su WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN reddit

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