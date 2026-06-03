WWE in Italia arrivano SmackDown e Summer Tour | date città e card previste

La WWE annuncia tre nuove tappe in Italia, dopo le precedenti a Torino e a Torino, con incontri programmati tra Bologna, Roma e Firenze. La serie di eventi include anche lo spettacolo SmackDown e il Summer Tour, con date e città già confermate. I fan potranno assistere a incontri di wrestling dal vivo, con card e orari specifici comunicati per ciascuna data.

Roma, 3 giugno 2026 – La settimana italiana della WWE non si ferma a Torino. Dopo lo storico Clash in Italy e la puntata di Monday Night Raw all’Inalpi Arena, il grande wrestling internazionale prosegue il suo viaggio nel Paese con tre nuove tappe tra Bologna, Roma e Firenze. Il calendario prevede Friday Night SmackDown venerdì 5 giugno all’ Unipol Arena di Bologna, il WWE European Summer Tour sabato 6 giugno al Palazzo dello Sport di Roma e un nuovo appuntamento del tour domenica 7 giugno al Nelson Mandela Forum di Firenze. Tre eventi ravvicinati che confermano il ruolo sempre più centrale dell’Italia nella strategia europea della compagnia americana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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