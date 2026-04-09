Liv Morgan | Io e Dominik? Semplicemente iconici

Da circa due anni, Liv Morgan e Dominik Mysterio sono protagonisti regolari degli eventi di Monday Night Raw e dei premium live event. La loro collaborazione e partecipazione continuativa nelle trasmissioni hanno attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, consolidando la loro presenza nel panorama della WWE. In questo periodo, entrambi hanno partecipato a numerosi match e storyline, diventando figure riconoscibili all’interno della federazione.

Da quasi due anni Liv Morgan e Dominik Mysterio sono una presenza fissa a Monday Night Raw e nei premium live event. Inizialmente sembrava che Dominik fosse semplicemente un anello della catena chiamata Liv Morgan Revenge Tour (conclusosi con la conquista di titolo e Dominik a WWE SummerSlam 2024 ), ma col passare del tempo la situazione ha finito per consolidarsi. Ne ha ampiamente discusso proprio Liv Morgan, ospite ai microfoni di Chris Van Vliet a Insight, dove ha spiegato la dinamica che tiene in piedi il loro sodalizio on screen. Liv e Dominik e il ritorno in auge del concetto di coppia. La prossima sfidante di Stephanie Vaquer a WrestleMania 42 ha detto la sua riguardo al rapporto tra sé stessa e Dominik. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Liv Morgan: “Rhea Ripley è Batman, io sono Joker”Liv Morgan è stata intervistata da Esteban Ramirez in vista del suo match di Wrestlemania.

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LIV MORGAN WELCOMES DOMINIK MYSTERIO BACK TO WWE

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C'è molta preoccupazione per la tremenda botta subìta in maniera fortuita da LIV MORGAN lunedì scorso a Raw. La vincitrice della Royal Rumble è stata infatti attaccata nel backstage da STEPHANIE VAQUER che l'ha lanciata contro ROXANNE PEREZ. Le d - facebook.com facebook

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