AJ Lee ha rivelato di avere una clausola contrattuale che limita la sua partecipazione a eventi pubblici e apparizioni pubblicitarie. La wrestler, nota per il suo ruolo di rilievo nel movimento femminile nel wrestling professionistico, ha condiviso questa informazione durante un'intervista. La clausola sembra essere una parte delle sue condizioni contrattuali, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su cosa comporti esattamente.

Quella di AJ Lee è sempre stata una figura di forte centralità per il pubblico. Non solo perché moglie di CM Punk, ma anche perché ha contribuito fortemente ad avviare la rivoluzione femminile nel mondo del Wrestling targato WWE. Per i fan è sempre stato estremamente facile empatizzare con lei, sia per il suo approccio scanzonato sia per ciò che quella leggerezza mostrata nei palazzetti nascondeva realmente. Infatti AJ Lee si è fatta spesso portabandiera di un importante categoria di distubri che riguarda sia lei che molte altre persone: quelli che affliggono il benessere mentale. Dopo anni passati a nascondersi perché società e ambito professionale così imponevano, AJ non solo ha calato la maschera ma ha preteso che quei problemi e quanto da lei sostenuto negli anni diventassero una vera e propria clausola contrattuale tra lei e la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: AJ Lee rivela un’importante clausola del suo contratto

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