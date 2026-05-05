Un contratto del Milan di Allegri include una clausola relativa alla qualificazione in Champions League. Il dettaglio è stato rivelato da un giornalista sportivo, che ha reso noto questo elemento senza ulteriori commenti. Attualmente il club si trova in una posizione di classifica che lo vede in corsa con altre squadre per ottenere un posto nella competizione europea. La lotta per l’accesso alla Champions coinvolge diverse squadre a pochi punti di distanza.

In queste settimane il Milan di Massimiliano Allegri, che ha viaggiato a vele spiegate verso la qualificazione in Champions League per tutta la stagione, ha pesantemente inchiodato sul più bello. Sconfitte a ripetizione, contro Lazio, Napoli, Udinese e Sassuolo e un solo gol segnato nelle ultime 6 partite di campionato hanno, di fatto, riaperto la lotta per le prime posizioni. Ora il Diavolo è terzo, a quota 67 punti, a + 3 sulla Roma quinta in classifica e a + 5 sul Como sesto. È vero che Mike Maignan e compagni hanno sia gli scontri diretti con i giallorossi (1-0, 1-1) sia quelli con i lariani (3-1, 1-1) a favore, ma è altrettanto vero...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la ‘clausola Champions’ nel contratto di Allegri: Schira rivela un dettaglio importante

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