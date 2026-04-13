Recentemente, AJ Lee ha annunciato il suo ritorno nel mondo della WWE, suscitando grande sorpresa tra i fan. La ex wrestler ha condiviso sui social alcuni dettagli sulla sua ripresa dell’attività, descrivendo il momento come un’esperienza inaspettata e emozionante. La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore, alimentando le discussioni tra gli appassionati. La sua presenza nel roster è ora ufficiale, dopo un periodo di assenza dalla scena sportiva.

Uno dei ritorni più apprezzati e forse desiderati degli ultimi tempi è stato quello di AJ Lee, che ha di recente deciso di parlare del ruolo avuto dai fan nella sua decisione di tornare in WWE e nel wrestling in generale, nonchè del fatto stesso di lavorare con persone appartenenti alla generazione che lei stessa ha ispirato. In una intervista esclusiva a The Takedown on SI, AJ ha parlato dell’apprezzamento dei fan e del loro supporto che ha alimentato il suo ritorno. Quando, durante i suoi altri impegni, si tenevano dei meet & greet, le lunghe code di persone le hanno permesso di comprendere l’impatto importante che lei stessa ha avuto nella community del wrestling.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: AJ Lee parla del suo ritorno surreale

AJ Lee rivela il motivo del suo ritorno in WWEAJ Lee ha riacceso l’attenzione sul panorama WWE con un ritorno di grande impatto, tra prime serate intense e una vittoria che segna una svolta.

AJ Lee svela il motivo del suo ritorno in WWEIl ritorno di AJ Lee nel panorama del wrestling singolo segna una svolta significativa per la WWE femminile.

AJ Lee gives her War Games team some motivation

Argomenti più discussi: La card completa di WrestleMania 42; WrestleMania 42, la card completa delle due serate: tutti i match in programma; AJ Lee: Saraya sarebbe una grande aggiunta allo spogliatoio femminile; 5 coppie della WWE che i fan non sapevano fossero segretamente insieme.

Lee Sung Jin, co-sceneggiatore del reboot sugli X-Men, parla del lavoro sul film: “Jake Schreier vuole infondere nuova linfa vitale a questo franchise. È presto, ma ci stiamo incontrando regolarmente con Kevin Feige e Louis D’Esposito dei Marvel Studios. Pen - facebook.com facebook