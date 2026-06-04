Wrestling a Roma | titoli in palio e debutto della prima campionessa

Un evento di wrestling si svolge a Roma, con due match principali. Nel primo, il titolo assoluto sarà assegnato tra il Gigante e il Leone, entrambi pronti a contendersi la vittoria. Nel secondo incontro, una nuova atleta farà il suo debutto per la prima cintura femminile della federazione. La serata prevede anche l’assegnazione di altri titoli e debutti di nuovi wrestler.

Chi vincerà il titolo assoluto tra Il Gigante e Il Leone?. Quale atleta debutterà per la prima cintura femminile della federazione?. Come influenzerà la presenza di Wolfgang il livello tecnico dello show?. Chi difenderà i titoli mondiali di coppia contro il gruppo DOGMA?.? In Breve Wolfgang ex WWE e ICW parteciperà allo show al Crossroads Live Club.. Camilla e Mary Cooper si sfidano per la prima cintura femminile PWR.. AJ e KC Cazana difendono i titoli NWA contro il gruppo DOGMA.. Biglietti disponibili al numero 334 8746722 o presso il club dalle 17:15.. La Pro Wrestling Roma apre la stagione estiva al Crossroads Live Club con lo show Summer Extravaganza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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