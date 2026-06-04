A Lignano arrivano 1.356 nuotatori | in palio 300 titoli nazionali
A Lignano Sabbiadoro sono arrivati 1.356 nuotatori per una competizione che assegna 300 titoli nazionali. La piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village ospita l’evento, che vede partecipanti da diverse regioni italiane. La gara si svolge su più giorni, con varie categorie e specialità in programma. Sono state registrate numerose gare e record, con atleti che si sfidano per le medaglie e il titolo di campione nazionale.
La piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro torna a essere capitale nazionale del nuoto CSI. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno l’impianto friulano ospiterà il Campionato nazionale CSI di nuoto, una quattro giorni di gare che porterà in vasca 1.356 finalisti da tutta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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