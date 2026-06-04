A Lignano arrivano 1.356 nuotatori | in palio 300 titoli nazionali

Notizia in breve

A Lignano Sabbiadoro sono arrivati 1.356 nuotatori per una competizione che assegna 300 titoli nazionali. La piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village ospita l’evento, che vede partecipanti da diverse regioni italiane. La gara si svolge su più giorni, con varie categorie e specialità in programma. Sono state registrate numerose gare e record, con atleti che si sfidano per le medaglie e il titolo di campione nazionale.