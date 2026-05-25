A Roma debutto mondiale della Ferrari Luce la prima full electric del Cavallino

Notizia in breve

A Roma è stata presentata la Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica prodotta dal marchio di Maranello. La vettura debutta in anteprima mondiale, segnando l’ingresso del brand nel settore delle auto a zero emissioni. La Ferrari Luce si distingue per il design e le tecnologie adottate, senza dettagli aggiuntivi sulla produzione o le specifiche tecniche. La presentazione si è svolta in un evento dedicato con pubblico e stampa.