A Roma debutto mondiale della Ferrari Luce la prima full electric del Cavallino
A Roma è stata presentata la Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica prodotta dal marchio di Maranello. La vettura debutta in anteprima mondiale, segnando l’ingresso del brand nel settore delle auto a zero emissioni. La Ferrari Luce si distingue per il design e le tecnologie adottate, senza dettagli aggiuntivi sulla produzione o le specifiche tecniche. La presentazione si è svolta in un evento dedicato con pubblico e stampa.
(Adnkronos) – Ferrari apre un nuovo capitolo della propria sua storia e presenta in anteprima mondiale la nuova Ferrari Luce, la prima vettura full electric della Casa di Maranello. Il debutto è avvenuto nella splendida cornice della Vela di Calatrava – Città dello Sport di Roma, scelta simbolica non casuale perchè proprio il 25 maggio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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