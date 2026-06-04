Wim Wenders ha deciso di ritirare il suo film dopo che l’attrice ha accusato il regista di comportamenti inappropriati durante le riprese. La decisione è stata comunicata pubblicamente, ma i legali di Wenders hanno definito questa mossa come strumentale. La fondazione e il regista stesso hanno affermato di aver preso questa decisione in risposta alle accuse, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Il regista tedesco Wim Wenders e la fondazione non-profit che porta il suo nome hanno annunciato il ritiro immediato dal mercato del film del 1975 Falso movimento (Wrong Move), a seguito delle polemiche riguardanti una scena controversa che coinvolse l’attrice Nastassja Kinski quando aveva solo 13 anni e fu ripresa senza vestiti. Una decisione definitiva ‘ oltremodo attesa ‘ dai legali dell’attrice, che in una dichiarazione all’agenzia di stampa AFP hanno tuttavia deplorato le modalità dell’accaduto “Ci dispiace solamente che questa scelta sia stata presa unicamente a seguito delle forti pressioni mediatiche ricevute” Tutto era nato allorché... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Wim Wenders ritira il suo film controverso dopo le accuse di Nastassja Kinski, ma i legali parlano di mossa strumentale

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