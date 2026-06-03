Wim Wenders ha deciso di rimuovere dal mercato il film del 1975 intitolato “Falso Movimento” a seguito di polemiche sollevate da una scena di nudo con l’attrice Nastassja Kinski. Il regista tedesco ha anche rilasciato delle scuse pubbliche per quella scena. La decisione comporta l’interruzione della distribuzione del film, che non sarà più disponibile nelle sale o in altre piattaforme di visione. La scelta è stata comunicata ufficialmente da Wenders senza ulteriori commenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il film del 1975 non sarà più distribuito. Il regista tedesco Wim Wenders ha deciso di ritirare temporaneamente il film Falso Movimento ( Falsche Bewegung ), realizzato nel 1975, in seguito alle polemiche riguardanti una scena di nudo che coinvolgeva l’attrice Nastassja Kinski, allora appena tredicenne. La decisione è stata comunicata dalla Fondazione Wim Wenders, che ha annunciato la sospensione del film da tutte le attuali piattaforme di distribuzione. Servizi di streaming, emittenti televisive e distributori hanno ricevuto l’indicazione di interrompere immediatamente la diffusione dell’opera. Le scuse pubbliche del regista. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Wim Wenders ritira “Falso Movimento” dopo le polemiche sulla scena di nudo con Nastassja Kinski. Le scuse del regista

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Nastassja Kinski aveva 13 anni quando Wim Wenders la riprese in una scena decisamente intima in "Falso Movimento"Nastassja Kinski, oggi 65enne, ha chiesto pubblicamente di eliminare una scena del film del 1975 in cui appare, girata quando aveva 13 anni.

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