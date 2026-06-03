Wim Wenders ha chiesto scusa a Nastassja Kinski e ha ritirato il film del 1975 in cui l’attrice, all’età di tredici anni, appare senza vestiti. La decisione è stata annunciata oggi, poche ore dopo le scuse pubbliche. La pellicola, intitolata ‘Falso movimento’, non sarà più distribuita né proiettata. La questione riguarda la rappresentazione di una minore in scene di nudo, che ha sollevato polemiche e richieste di rimozione.

Berlino, 3 giugno 2026 - Wim Wenders si è scusato con Nastassja Kinski e ha deciso di ritirare il film 'Falso movimento' del 1975 in cui l'attrice, all'epoca tredicenne, compariva a seno nudo. Lo ha annunciato la fondazione Wim Wenders ripresa da da Die Weltv. Nastassja lo chiedeva da anni. Era stata la stessa Nastassja Kinski ha innestare la polemica sulle riprese del film girato a inizio carriera. Negli anni più volte aveva chiesto a Wenders di rimuovere la scena, della durata di circa due minuti, senza trovare risposta. "Avevo 13 anni ma già mi ero resa conto che non andava bene”. In una delle sue ultime interviste aveva dichiarato alla Sueddeutsche Zeitung: "Sebbene a 13 anni non sapessi ancora molto, mi ero già resa conto che non andava bene". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Wim Wenders chiede scusa a Nastassja Kinski e ritira il film ‘Falso movimento’

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