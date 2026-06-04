Wim Wenders ha deciso di ritirare dal mercato il film “Falso Movimento”. L’azione segue le scuse rivolte a una attrice, che all’epoca dei fatti aveva 13 anni, per una scena di nudo. L’attrice ha risposto affermando che Wenders si è deciso solo ora a scusarsi. La decisione di rimuovere il film è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Wim Wenders ritira “ Falso Movimento” dal commercio. In una dichiarazione pubblica rilasciata dalla sua fondazione, il regista tedesco ha affermato che ritirerà dalla circolazione il suo film del 1975 a causa di una scena in Senza veli con protagonista Nastassja Kinski che all’epoca delle riprese aveva 13 anni. L’autore di Paris, Texas, Il cielo sopra Berlino e del recente successo P erfect days ha scritto: “Essendo l’unica persona all’epoca responsabile di Falso Movimento ancora in vita, riconosco che Nastassja Kinski sarebbe dovuta essere protetta meglio sul set. Per questo, Nastassja, ti chiedo scusa senza riserve, senza se e senza ma”. In Falso Movimento, Kinski interpretava un’adolescente muta e recitava al fianco di Rüdiger Vogler e Hans Christian Blech. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Wim Wenders ritira “Falso Movimento” dal commercio e si scusa con Nastassja Kinski per la scena di nudo a 13 anni. Lei replica: “Ti decidi solo ora”

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