A distanza di oltre mezzo secolo dall'uscita di "Falso movimento", uno dei film più discussi della filmografia di Wim Wenders torna al centro dell'attenzione per una controversia che riguarda la sua giovane protagonista, Nastassja Kinski. Il regista tedesco ha infatti deciso di ritirare temporaneamente la pellicola dalla distribuzione pubblica dopo le accuse avanzate dall'attrice, che da anni contestava una scena a contenuto sessuale girata quando aveva soltanto 13 anni. La decisione è stata comunicata dalla Fondazione Wim Wenders, che ha spiegato come ai partner che si occupano di streaming, televisione e distribuzione sia stato chiesto di sospendere temporaneamente la diffusione del film. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Wim Wenders ritira "Falso movimento": le scuse a Nastassja Kinski e il dibattito su una scena girata quando aveva 13 anni

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Nastassja Kinski aveva 13 anni quando Wim Wenders la riprese in una scena decisamente intima in "Falso Movimento"Nastassja Kinski, oggi 65enne, ha chiesto pubblicamente di eliminare una scena del film del 1975 in cui appare, girata quando aveva 13 anni.

Wim Wenders ritira “Falso Movimento” dopo le polemiche sulla scena di nudo con Nastassja Kinski. Le scuse del registaWim Wenders ha deciso di rimuovere dal mercato il film del 1975 intitolato “Falso Movimento” a seguito di polemiche sollevate da una scena di nudo...

Temi più discussi: Nastassja Kinski contro Wim Wenders, scontro su un nudo di 50 anni fa; A 13 anni capii subito che non era normale girare in slip con un uomo grande. La scena va tagliata: Nastassja Kinski contro Wim Wenders. Lui risponde: Non mi rimprovero nulla; Polemica con Nastassja Kinski per la scena di nudo, Wenders ritira il film e si scusa; Wenders sulla scena di nudo di Nastassja Kinski: Avevo 29 anni, non mi posso rimproverare nulla.

Wim Wenders ha deciso di ritirare temporaneamente dalla distribuzione il film Falso Movimento dopo le accuse mosse da Nastassja Kinski nei confronti di una scena di nudo realizzata quando l'attrice aveva appena 13 anni. L'articolo completo al link tinyurl.co x.com

Wim Wenders ritira un film dopo le polemiche di Nastassja Kinski: fu mostrata a seno nudo a soli 13 anniIl regista premio Oscar Wim Wenders ha annunciato il ritiro immediato dal mercato di Falso movimento, celebre pellicola del 1975 ... fanpage.it

Wim Wenders ritira il film 'Falso Movimento' e si scusa con Nastassja Kinski per la scena di nudoNastassja Kinski ha vinto la sua battaglia. La fondazione Wenders avvia un dialogo sulle opere controverse del XX secolo ... rainews.it