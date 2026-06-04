Willie Peyote ha dichiarato che nessuno si salva da solo e ha invitato a smettere con il cinismo. Ha anche parlato del suo nuovo disco, affermando che racconta il periodo attuale, tra contraddizioni e crolli. Durante un intervento pubblico, il cantante ha descritto la propria percezione del mondo come “due gocce d’acqua perse nell’oceano”, sottolineando la difficoltà di comunicare, anche con il telefono.

Milano – “Siamo due gocce d’acqua perse nell’oceano, però un’altra isola basta a fare un arcipelago, è una sfida ad oltranza persa col telefono.” canta Willie Peyote nell’ultimo singolo “Kodak” che presenta nello studio di “Sondcheck”, il format musicale del nostro giornale disponibile pure su sito web e social, assieme alle altre istantanee di “Anatomia di uno schianto prolungato” sesto capitolo di una discografia varata tredici anni fa. “Mi sono lasciato affascinare da questa idea di un titolo un po’ vintage che richiamasse un po’ quelli di Lina Wertmüller o di Elio Petri; che evocasse gli umori di quel quel tipo di cinema italiano”, dice l’artista torinese, al secolo Guglielmo Bruno, classe 1985. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Willie Peyote: “Nessuno si salva da solo. Basta col solito cinismo”. E sul nuovo disco: “Racconto il nostro tempo, tra contraddizioni e crolli”

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Willie Peyote - Quando Nessuno ti Vede - Live@Base 3/12/25

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