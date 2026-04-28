? Cosa sapere Willie Peyote pubblica il nuovo album Anatomia Di Uno Schianto Prolungato il 15 maggio.. Il progetto include edizioni limitate in vinile e un tour nazionale con Live Nation.. Il 15 maggio prossimo, Willie Peyote presenterà al pubblico il suo nuovo lavoro discografico intitolato Anatomia Di Uno Schianto Prolungato, un progetto che segna un punto di svolta per l’artista torinese. La notizia, emersa questa mattina, delinea le linee guida di un album che punta su una forte componente visiva e concettuale. L’opera, secondo quanto riferito dall’autore sui propri canali social, trae ispirazione dal linguaggio cinematografico e gioca su una sorta di paradosso semantico, riflettendo le contraddizioni che caratterizzano l’epoca attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Willie Peyote: il nuovo album tra cinema, vinili rari e ballate

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Lunedì 4 maggio alle 21:00, Willie Peyote presenterà il film al cinema Anteo CityLife di Milano insieme al regista Enrico Bisi. L’intervento sarà trasmesso in diretta in tutte le sale aderenti. Biglietti per Milano disponibili online: https://citylife.spaziocinema.18ti - facebook.com facebook

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