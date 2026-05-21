Nel suo nuovo album, l’artista ha compiuto una trasformazione musicale passando dal rap al cantautorato. La sua esperienza di lavoro in un call center ha avuto un ruolo nel modificare il suo stile artistico. Per questo progetto, ha scelto di non pubblicare singoli estivi, concentrandosi invece sulla creazione di un lavoro completo. L’album presenta una chiara evoluzione rispetto ai precedenti, con brani che riflettono questa nuova direzione musicale.

? Punti chiave Come ha influenzato l'esperienza al call center il suo nuovo stile?. Perché ha deciso di rinunciare ai singoli estivi per questo disco?. Quali collaborazioni hanno segnato il passaggio dal rap al cantautorato?. Cosa ha spinto l'artista a cambiare radicalmente dopo i quarant'anni?.? In Breve Collaborazioni con Brunori Sas, Noemi e Jekesa per le undici tracce dell'album.. Tour nei club a partire dal 10 ottobre con tappa a Nonantola.. Documentario Elegia Sabauda racconta il periodo di stallo durante la pandemia Covid.. Esperienza passata al call center ha influenzato la rapidità del linguaggio musicale.. Willie Peyote torna sulla scena musicale con il nuovo disco Anatomia di uno schianto prolungato, un lavoro che segna una svolta decisiva dopo anni di riflessione personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Willie Peyote: la metamorfosi dal rap al cantautorato nel nuovo disco

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