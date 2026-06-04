Welfare in Valle d’Aosta | strutture in declino e crisi degli operatori

Notizia in breve

In Valle d’Aosta, le strutture di welfare sono in crisi e gli operatori affrontano difficoltà crescenti. I fondi destinati al settore sono in diminuzione, mentre le tariffe pagate dalle famiglie continuano a salire. Inoltre, gli operatori socio-sanitari svolgono attività di tipo sanitario senza supervisione infermieristica, sollevando dubbi sulla regolamentazione delle loro mansioni. La situazione evidenzia un progressivo deterioramento dei servizi e delle condizioni di lavoro nel settore.