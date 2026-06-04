Welfare in Valle d’Aosta | strutture in declino e crisi degli operatori
In Valle d’Aosta, le strutture di welfare sono in crisi e gli operatori affrontano difficoltà crescenti. I fondi destinati al settore sono in diminuzione, mentre le tariffe pagate dalle famiglie continuano a salire. Inoltre, gli operatori socio-sanitari svolgono attività di tipo sanitario senza supervisione infermieristica, sollevando dubbi sulla regolamentazione delle loro mansioni. La situazione evidenzia un progressivo deterioramento dei servizi e delle condizioni di lavoro nel settore.
Dove finiscono i fondi mentre le rette per le famiglie aumentano?. Come possono gli OSS svolgere mansioni sanitarie senza supervisione infermieristica?. Perché le strutture residenziali non sono adeguate ai nuovi bisogni medici?. Chi gestisce realmente i servizi dopo il passaggio al settore privato?.? In Breve Aumento rette per ospiti nonostante edifici decrepiti e manutenzione assente in Valle d'Aosta. Solo due incontri di supporto psicologico organizzati in quindici anni di attività. Delega di compiti sanitari agli OSS senza supervisione infermieristica nelle microcomunità. Spostamento gestione servizi verso aziende esterne con fondi pubblici valdostani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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