In Valle d’Aosta si apre un nuovo capitolo politico dopo la sentenza del Tribunale che ha riguardato Testolin. Il dibattito tra le forze politiche si fa più acceso mentre si cercano soluzioni per la sostituzione dell’ex presidente del Consiglio regionale. I consiglieri avranno a disposizione dieci minuti ciascuno per esporre le proprie posizioni, in un’assemblea che si preannuncia intensa e carica di tensione.

? Cosa scoprirai Chi potrà sostituire Testolin dopo la sentenza del Tribunale?. Come gestirà il Consiglio i dieci minuti concessi a ogni consigliere?. Quali partiti chiederanno la ricostruzione totale della Giunta regionale?. Perché la decisione del giudice ha spostato l'asse del potere locale?.? In Breve Consiglio Valle riunito domani 5 maggio 2026 alle ore 09:00. Ogni consigliere avrà dieci minuti per intervenire durante la sessione. Conferenza dei Capigruppo stabilisce regole temporali per gestire l'urgenza politica. Sentenza del Tribunale di Aosta impone riconsiderazione rapporti di forza regionali. Il Consiglio Valle si riunirà alle ore...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta, dibattito serrato: crisi politica dopo Testolin

Notizie correlate

Renzo Testolin, decade il presidente della Valle d'Aosta: la sentenza dopo il ricorso di AvsIl Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Renzo Testolin perché ineggibile ai sensi della legge regionale sui limiti...

Valle d’Aosta: il Tribunale dichiara Testolin ineleggibile? Cosa scoprirai Chi sono gli altri membri della giunta colpiti dalla sentenza? Perché la Regione non avrebbe dovuto difendere la posizione di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Testolin decaduto, previsto dibattito politico in Aula; Decandenza Testolin al centro del Consiglio Valle: domani mattina il dibattito in aula; Comunità Energetiche Rinnovabili: a che punto siamo in Valle d’Aosta; UpPi: un convegno sul valore della proprietà immobiliare in Valle d’Aosta.

Il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver superato i limiti di mandatoSabato il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver violato la norma della legge regionale che impone un limite di due mandati consecutivi per tutti i componen ... ilpost.it

Decaduto Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d’Aosta: era ineleggibileIl Tribunale di Aosta lo ha dichiarato ineleggibile: Testolin era al quarto mandato e quindi non poteva essere rieletto ... ilfattoquotidiano.it

Il primo sito UNESCO italiano non è il Colosseo. Non è Pompei. Non è Venezia. È una valle alpina in provincia di Brescia che la maggior parte degli italiani non ha mai visitato. Quando nel 1979 l'UNESCO ha stilato la sua prima Lista del Patrimonio Mondiale, - facebook.com facebook

Dazi Trump: Della Valle (M5S) accusa l'Ue di "prendere schiaffi" senza reagire x.com