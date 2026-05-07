Nella regione si parla di una possibile crisi politica in Giunta dopo l'annuncio dell'uscita di uno dei membri coinvolti nella gestione dei fondi Pnrr. La questione riguarda anche chi potrebbe subentrare al posto di questa persona e come questa decisione possa cambiare gli equilibri all’interno della maggioranza regionale. La situazione sta attirando l’attenzione tra gli addetti ai lavori, con ripercussioni che potrebbero interessare l’intera amministrazione regionale.

? Cosa scoprirai Chi potrebbe sostituire Leonardo Lotto nella gestione dei fondi Pnrr?. Come influirà l'uscita di Lotto sugli equilibri della maggioranza regionale?. Quali sono le reali conseguenze del ricorso di Testolin sulla Giunta?. Perché la gestione delle politiche montane rischia di rallentare improvvisamente?.? In Breve Possibile sostituzione di Lotto con Luisa Trione o Marco Viérin.. L'assessore appartiene al gruppo del Centro autonomista legato ad Azione.. Rischio rallentamento progetti Pnrr e politiche per la montagna valdostana.. Esito ricorso di Testolin presso il Tribunale di Aosta in attesa.. L’instabilità politica in Regione...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: rischio crisi in Giunta con l’uscita di Lotto

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