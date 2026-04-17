Meteo nel weekend torna l'alta pressione sull'Italia con sole e caldo quasi estivo | le previsioni di Abelli

Nel fine settimana, l'Italia sarà interessata da un’area di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature registreranno valori superiori alla media stagionale, con massime che supereranno i 25 gradi soprattutto nelle zone più favorevoli. Le previsioni indicano che durante il sabato 18 aprile il clima sarà caldo e soleggiato, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Torna l’alta pressione sull’Italia con sole e temperature oltre la media. Per il weekend di sabato 18 aprile tempo stabile e caldo, attesi picchi oltre i 25 gradi. Domenica 19 instabilità con rovesci al Nord. Le previsioni di Simone Abelli (Meteo Expert).🔗 Leggi su Fanpage.it Torna il Sole su Tutta Italia – Previsioni Meteo 27 Dicembre Notizie correlate Maltempo sull’Italia con temporali e ‘sabbia’ del Sahara, da giovedì torna l’alta pressione: le previsioniUna perturbazione nordafricana in transito sull'Italia sta portando piogge con 'sabbia' del Sahara e temperature più calde della norma. Leggi anche: Previsioni meteo, ancora neve e piogge. Nel weekend torna l’alta pressione Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meteo - Nel weekend torna l'anticiclone ma non mancherà qualche locale insidia. La previsione; Meteo tendenza weekend: torna l’anticiclone ma con locali piogge. Le previsioni; Meteo Sassari: addio al colpo di coda dell'inverno, nel weekend torna il bel tempo in città; Meteo, ancora pioggia e brutto tempo. Poi nel weekend torna il sereno: temperature fino a 25 gradi. Meteo weekend, torna il sole ma attenzione ai temporali di domenica: le previsioniTorna il sole in Italia nel weekend con temperature di stampo primaverili, ma da domenica non si escludono piogge e temporali. Scopriamo dove. meteo.it Meteo tendenza weekend: torna l’anticiclone ma con locali piogge. Le previsioniCosa dicono le ultime news meteo con le tendenza per il weekend? Torna l’anticiclone, ma con piogge. Ecco tutti i dettagli. meteo.it Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. Sulle Alpi permarrà un campo di alta pressione con masse d'aria calda. Al mattino il cielo sarà generalmente sereno. Nel pomeriggio da ovest arriveranno delle nubi alte. Temperature minime tra 3° e 11°, massim - facebook.com facebook Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo ift.tt/gIxNP8F x.com