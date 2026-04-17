Meteo nel weekend torna l'alta pressione sull'Italia con sole e caldo quasi estivo | le previsioni di Abelli

Da fanpage.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, l'Italia sarà interessata da un’area di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature registreranno valori superiori alla media stagionale, con massime che supereranno i 25 gradi soprattutto nelle zone più favorevoli. Le previsioni indicano che durante il sabato 18 aprile il clima sarà caldo e soleggiato, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Torna l’alta pressione sull’Italia con sole e temperature oltre la media. Per il weekend di sabato 18 aprile tempo stabile e caldo, attesi picchi oltre i 25 gradi. Domenica 19 instabilità con rovesci al Nord. Le previsioni di Simone Abelli (Meteo Expert).🔗 Leggi su Fanpage.it

Torna il Sole su Tutta Italia – Previsioni Meteo 27 Dicembre

Video Torna il Sole su Tutta Italia – Previsioni Meteo 27 Dicembre

Notizie correlate

Maltempo sull’Italia con temporali e ‘sabbia’ del Sahara, da giovedì torna l’alta pressione: le previsioniUna perturbazione nordafricana in transito sull'Italia sta portando piogge con 'sabbia' del Sahara e temperature più calde della norma.

Leggi anche: Previsioni meteo, ancora neve e piogge. Nel weekend torna l’alta pressione

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Meteo - Nel weekend torna l'anticiclone ma non mancherà qualche locale insidia. La previsione; Meteo tendenza weekend: torna l’anticiclone ma con locali piogge. Le previsioni; Meteo Sassari: addio al colpo di coda dell'inverno, nel weekend torna il bel tempo in città; Meteo, ancora pioggia e brutto tempo. Poi nel weekend torna il sereno: temperature fino a 25 gradi.

meteo nel weekend tornaMeteo weekend, torna il sole ma attenzione ai temporali di domenica: le previsioniTorna il sole in Italia nel weekend con temperature di stampo primaverili, ma da domenica non si escludono piogge e temporali. Scopriamo dove. meteo.it

meteo nel weekend tornaMeteo tendenza weekend: torna l’anticiclone ma con locali piogge. Le previsioniCosa dicono le ultime news meteo con le tendenza per il weekend? Torna l’anticiclone, ma con piogge. Ecco tutti i dettagli. meteo.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.