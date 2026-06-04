Weekend a Tirana – itinerario di 3 giorni dalla A alla Z

Tirana offre un itinerario di tre giorni con boulevard alberati, caffè frequentati e murales che decorano molti edifici. La città si presenta con una vivace scena urbana e un'arte di strada visibile in diversi quartieri. Le strade principali sono animate e ricche di locali, mentre l’architettura urbana combina elementi moderni e tradizionali. La città si mostra come un centro dinamico, con spazi pubblici frequentati da residenti e visitatori.

(Adnkronos) – Tirana sorprende. Sempre. Chi arriva aspettandosi una città grigia e un po' dimenticata si trova davanti a boulevard alberati, caffè pieni di vita, murales che trasformano interi palazzi in opere d'arte. È la stessa città che vent'anni fa era quasi sconosciuta al turismo europeo – oggi, invece, figura stabilmente nelle classifiche delle mete. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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COSA VEDERE IN ALBANIA: ITINERARIO 10 GIORNI

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