Nel weekend torna il tour sui Florio l' itinerario alla scoperta dei luoghi vissuti dalla dinastia

Notizia in breve

Nel centro storico di Palermo, il tour sui Florio torna nel weekend. Sabato 30 maggio alle 17 e domenica 31 alle 10:30, i partecipanti percorrono le vie della città per visitare i luoghi frequentati dalla famiglia. L’itinerario si concentra sugli spazi e le dimore storiche legate alla dinastia, offrendo un viaggio tra le testimonianze architettoniche e le tracce del passato. La visita è aperta a chi desidera conoscere la storia dei Florio.