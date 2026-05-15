Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere a Roma sabato 16 e domenica 17 maggio

Il fine settimana a Roma si presenta con una serie di eventi che spaziano tra cultura, architettura, natura, solidarietà e gastronomia. Sabato 16 e domenica 17 maggio sono previsti numerosi appuntamenti in diverse zone della città. Tra mostre, visite guidate e iniziative all’aperto, ci sono opportunità per scoprire nuove esposizioni e partecipare a attività di volontariato. La città si anima con eventi pensati per diverse fasce di pubblico, offrendo un weekend ricco di possibilità di svago e approfondimento.

Cosa fare a a Roma nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio? Il fine settimana offre un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, architettura, natura, solidarietà e sapori del territorio. Dalle aperture straordinarie ai giardini in fiore, dai cocktail d’autore agli eventi dedicati agli animali, la Capitale e i suoi dintorni propongono cinque occasioni da segnare in agenda. Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio? Partiamo da Open House Roma 2026. Dal 16 al 24 maggio torna Open House Roma, il festival che permette di scoprire gratuitamente edifici, luoghi insoliti e spazi normalmente chiusi al pubblico. L’edizione 2026 propone circa 300 eventi in oltre 220 luoghi della città, tra palazzi storici, siti archeologici, studi di architettura, giardini e infrastrutture contemporanee. 🔗 Leggi su Funweek.it

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