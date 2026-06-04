Webuild | un tunnel da 1 miliardo di dollari in Pennsylvania

Webuild ha ottenuto un contratto da un miliardo di dollari per la costruzione di un tunnel in Pennsylvania. La società non ha ancora chiarito come il nuovo piano industriale influenzerà questa commessa. Restano inoltre da definire chi si occuperà dei costi relativi alla gestione delle acque reflue durante i lavori. L’appalto riguarda un’infrastruttura strategica, senza dettagli su possibili modifiche o accordi futuri.

Come influenzerà questo contratto il nuovo piano industriale di Webuild?. Chi coprirà i costi per la gestione delle acque reflue?. Quali rischi tecnici comporta lo scavo a 45 metri di profondità?. Perché il titolo Webuild è salito nonostante il calo del Ftse Mib?.? In Breve Joint venture Lane-Brayman con partecipazione paritaria del 50% ciascuna. Tunnel profondo tra 36 e 45 metri per proteggere fiumi Allegheny, Monongahela e Ohio. Flotta Webuild composta da 60 talpe meccaniche per scavi sotterranei complessi. Titolo Webuild sale del 3,6% a 2,46 euro nonostante calo Ftse Mib dell'1%.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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