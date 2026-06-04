webuild commessa usa da un miliardo

Webuild, tramite la controllata Lane, ha ottenuto un contratto da un miliardo di dollari per l’Ohio River Tunnel Project in Pennsylvania. La commessa riguarda la costruzione di un tunnel sotto il fiume Ohio. Il progetto ha un valore di circa 876 milioni di euro. La firma è stata conclusa di recente, senza ulteriori dettagli su tempistiche o altre parti coinvolte.

Webuild mette a segno un nuovo successo negli Stati Uniti. Il gruppo guidato da Pietro Salini (in foto), attraverso la controllata Lane, si è aggiudicato un contratto da un miliardo di dollari (876 milioni di euro) per la realizzazione dell'Ohio River Tunnel Project in Pennsylvania. L'opera, assegnata a una joint venture tra la controllata Lane e Brayman (50% ciascuna), è uno dei più importanti interventi infrastrutturali mai commissionati nella regione. Il progetto rientra nel Clean Water Plan di Alcosan, un programma destinato a migliorare la gestione delle acque reflue e la tutela ambientale. Il tunnel, realizzato tra 36 e 45 metri di profondità, servirà a intercettare gli eccessi di scarico, evitando che finiscano nei fiumi Allegheny, Monongahela e Ohio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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