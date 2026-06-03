Lane, società del Gruppo Webuild, ha ottenuto un contratto da un miliardo di dollari in joint venture per la realizzazione dell'Ohio River Tunnel. L’opera si trova a Pittsburgh e rappresenta un intervento importante per la tutela ambientale della regione. La commessa riguarda la progettazione e la costruzione del tunnel, che attraverserà il fiume Ohio. L’accordo è stato ufficialmente assegnato, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di esecuzione.

Milano, 3 giu. - (Adnkronos) - E' stato assegnato a Lane (società del Gruppo Webuild ) un contratto da 1 miliardo di dollari per l'Ohio River Tunnel, opera chiave per la tutela ambientale della Pennsylvania che sta per nascere a Pittsburgh. L'opera, uno dei tasselli principali del Regional Tunnel System sarà realizzata da Lane (in quota 50%) in joint venture con il partner locale Brayman. L'infrastruttura - si legge in una nota - funzionerà come un'enorme rete sotterranea che correrà tra i 36 e i 45 metri di profondità per impedire lo sversamento diretto delle acque reflue in eccesso nei fiumi Allegheny, Monongahela e Ohio. Un intervento dal valore trasformativo per le infrastrutture idriche regionali, che combina ingegneria di precisione con una visione moderna della gestione del territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Webuild, assegnato a Lane un contratto in JV da 1 mld dollari per l'Ohio River Tunnel

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