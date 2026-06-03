USA | Webuild scava un fiume sotterraneo da 876 milioni di euro
Negli Stati Uniti, un progetto di 876 milioni di euro prevede la realizzazione di un fiume sotterraneo. La costruzione utilizza una talpa meccanica per scavare a circa 45 metri di profondità. Sono in fase di sviluppo tecnologie per prevenire sversamenti fognari nei corsi d'acqua della Pennsylvania. Le operazioni coinvolgono metodi innovativi di scavo e sistemi di controllo ambientale.
Come farà una talpa meccanica a scavare un fiume a 45 metri?. Quali tecnologie permetteranno di evitare sversamenti fognari nei fiumi della Pennsylvania?. Chi gestirà la joint venture per questo progetto da un miliardo?. Perché questo sistema sotterraneo è fondamentale contro i cambiamenti climatici?.? In Breve Joint venture tra Lane e Brayman con quota di partecipazione del 50%. Tunnel principale di 6 km con diametro superiore ai 5 metri. Profondità di scavo compresa tra i 36 e i 45 metri. Uso di una TBM per collegare i tunnel Chartiers Creek e Saw Mill Run. Un nuovo fiume sotterraneo per la Pennsylvania: Webuild e Lane scavano verso il futuro di Pittsburgh. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Si parla di: Webuild, a Lane contratto da 876 mln per l’Ohio River Tunnel Project negli Usa.
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