Come farà una talpa meccanica a scavare un fiume a 45 metri?. Quali tecnologie permetteranno di evitare sversamenti fognari nei fiumi della Pennsylvania?. Chi gestirà la joint venture per questo progetto da un miliardo?. Perché questo sistema sotterraneo è fondamentale contro i cambiamenti climatici?.? In Breve Joint venture tra Lane e Brayman con quota di partecipazione del 50%. Tunnel principale di 6 km con diametro superiore ai 5 metri. Profondità di scavo compresa tra i 36 e i 45 metri. Uso di una TBM per collegare i tunnel Chartiers Creek e Saw Mill Run. Un nuovo fiume sotterraneo per la Pennsylvania: Webuild e Lane scavano verso il futuro di Pittsburgh. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: Webuild scava un fiume sotterraneo da 876 milioni di euro

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