Stop ai fondi per la sala da ballo di Trump | bloccato il miliardo USA

Il trasferimento di un miliardo di dollari destinato alla sala da ballo di Trump è stato bloccato. La decisione è stata presa da un’autorità competente incaricata di approvare i finanziamenti pubblici. I repubblicani hanno tentato di giustificare questa spesa, sostenendo che fosse necessaria per motivi di sicurezza e manutenzione. Finora non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni alternative o sui passaggi successivi di questa vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui