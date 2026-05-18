Stop ai fondi per la sala da ballo di Trump | bloccato il miliardo USA
Il trasferimento di un miliardo di dollari destinato alla sala da ballo di Trump è stato bloccato. La decisione è stata presa da un’autorità competente incaricata di approvare i finanziamenti pubblici. I repubblicani hanno tentato di giustificare questa spesa, sostenendo che fosse necessaria per motivi di sicurezza e manutenzione. Finora non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni alternative o sui passaggi successivi di questa vicenda.
? Punti chiave Chi ha bloccato materialmente il trasferimento di un miliardo di dollari?. Come hanno tentato i repubblicani di giustificare questa spesa imprevista?. Perché la senatrice MacDonough ha respinto il piano di Trump?. Come intende finanziare il progetto dopo il rifiuto del Senato?.? In Breve Elizabeth MacDonough blocca fondi per proteggere il bilancio federale dal dirottamento verso l'edilizia.. Chuck Schumer contesta l'uso delle tasse nazionali per finanziare progetti privati di lusso.. Trump punta a raccogliere 400 milioni di dollari tramite capitali di soggetti privati.. Il progetto nasceva per installare vetri blindati e un bunker dopo il gala media. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Trump mostra le immagini di Sala da Ballo della Casa Bianca
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Sanità, stop ai fondi per l'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina - Facebook facebook
Da liberale dico che questa è la cosa più cretina che abbia mai letto. I giornali sono uno strumento essenziale per il funzionamento della democrazia. Tagliare i fondi all’editoria significa tagliarli alla democrazia, nell’epoca delle fake news e delle guerre ibride. x.com
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