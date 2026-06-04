Washington impone la linea | Hezbollah deve lasciare il Libano meridionale
Gli Stati Uniti hanno richiesto a Hezbollah di lasciare il Libano meridionale. La richiesta arriva dopo due giorni di incontri diplomatici nella regione. Le autorità americane hanno ribadito che il gruppo deve rispettare le decisioni internazionali e ridurre la presenza militare nel territorio libanese. La mossa segue tensioni crescenti tra le parti e si inserisce in un quadro di pressioni diplomatiche e militari sulla regione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da Hezbollah in merito.
Un nuovo tassello si aggiunge al complesso mosaico diplomatico del Medio Oriente. Al termine di due giorni di negoziati svoltisi a Washington sotto l’egida degli Stati Uniti, Israele e Libano hanno raggiunto un accordo destinato a incidere sugli equilibri lungo uno dei fronti più instabili della regione. L’intesa, formalizzata attraverso una dichiarazione congiunta diffusa mercoledì, punta a consolidare il cessate il fuoco e a creare le condizioni per una stabilizzazione duratura dell’area di confine. Il vertice trilaterale, promosso dall’amministrazione americana, ha riunito delegazioni dei tre Paesi con l’obiettivo di affrontare le tensioni che da mesi interessano il confine israelo-libanese. 🔗 Leggi su Panorama.it
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