Washington impone la linea | Hezbollah deve lasciare il Libano meridionale

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno richiesto a Hezbollah di lasciare il Libano meridionale. La richiesta arriva dopo due giorni di incontri diplomatici nella regione. Le autorità americane hanno ribadito che il gruppo deve rispettare le decisioni internazionali e ridurre la presenza militare nel territorio libanese. La mossa segue tensioni crescenti tra le parti e si inserisce in un quadro di pressioni diplomatiche e militari sulla regione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da Hezbollah in merito.