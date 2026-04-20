Hezbollah ' abbatteremo la linea gialla israeliana in Libano'

Un deputato di Hezbollah ha dichiarato all'Afp che il movimento sciita libanese intende abbattere la linea gialla stabilita da Israele in Libano, affermando che lo farà attraverso azioni di resistenza. La comunicazione è arrivata in un'intervista in cui sono stati fatti riferimenti alle intenzioni del gruppo di superare la frontiera delimitata da quella linea. Nessun dettaglio su tempi o modalità è stato fornito.

In un'intervista all'Afp, il deputato di Hezbollah Hassan Fadlallah ha assicurato che il movimento sciita libanese "abbatterà la linea gialla attraverso la resistenza". "Qualsiasi zona cuscinetto o linea difensiva istituita dall'esercito israeliano sarà abbattuta", ha affermato Fadlallah, precisando che "nessuno in Libano sarà in grado di disarmare la resistenza". In merito al nuovo round di negoziati diretti con Israele, previsti per giovedì, il parlamentare di Hezbollah ha invitato il presidente libanese Joseph Aoun a "rinunciare a nuovi colloqui con Tel Aviv".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hezbollah, 'abbatteremo la linea gialla israeliana in Libano' Notizie correlate I negoziati tra Libano e Israele, contro Hezbollah ma senza HezbollahI rappresentanti dei due paesi si incontrano a Washington per la prima volta da decenni, ma il gruppo ha già detto che non rispetterà eventuali... I negoziati eccezionali tra Libano e Israele, contro Hezbollah ma senza HezbollahI rappresentanti dei due paesi si incontrano a Washington per la prima volta da decenni, ma il gruppo ha già detto che non rispetterà eventuali... Altri aggiornamenti Si parla di: Hezbollah, 'abbatteremo la linea gialla israeliana in Libano'. Hezbollah, 'abbatteremo la linea gialla israeliana in Libano'In un'intervista all'Afp, il deputato di Hezbollah Hassan Fadlallah ha assicurato che il movimento sciita libanese abbatterà la linea gialla attraverso la resistenza. (ANSA) ... ansa.it Con gli israeliani che ora avanzano in Libano, le basi Unifil sono sulla la linea di tiro di HezbollahLa furia dei bombardamenti israeliani su Beirut, mai così intensa dall’inizio dell’invasione, farebbe pensare il contrario, ma il cessate-il-fuoco potrebbe essere vicino. Secondo la stampa di Tel Aviv ... corriere.it