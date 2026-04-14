A Washington si tengono negoziati sul Libano, ma le trattative incontrano difficoltà. Israele afferma di combattere esclusivamente contro Hezbollah, definito il Partito di Dio, mentre la regione resta sotto tensione crescente. La situazione tra i due paesi si inserisce in un quadro di intense tensioni e conflitti, con la presenza militare e politica di Hezbollah che continua a essere un elemento centrale nel panorama libanese.

Israele è in guerra con tutto il Libano dicendo di combattere solo Hezbollah, il Partito di Dio alza la posta nello scontro e la mediazione tra Tel Aviv e Beirut operata dagli Stati Uniti inizia oggi in un contesto paradossale, con alle spalle una guerra di oltre un mese che ha provocato oltre 2mila morti. Libano-Israele, Rubio ospita i negoziati. Libano e Israele sono formalmente in guerra dal 1948, dall’indipendenza dello Stato Ebraico, e non hanno mai raggiunto una mediazione anche a causa delle continue invasioni israeliane del Paese dei Cedri (1982, 2006, 2024, 2026 in particolare) e della presenza di movimenti militanti come Hezbollah,...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Libano, negoziati in salita a Washington con l’ombra di Israele e Hezbollah

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Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano - facebook.com facebook