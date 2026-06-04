Washington e Santa Sede sono mondi in collisione | ecco perché Trump a volte spara a zero contro il Papa

Da ilfattoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha scritto su Twitter che qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che l’Iran non può avere un’arma nucleare. La frase è arrivata pochi giorni dopo un intervento pubblico del Pontefice su questioni internazionali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte ufficiali o reazioni da parte della Santa Sede. La tensione tra Washington e la Chiesa cattolica si manifesta anche attraverso dichiarazioni e atteggiamenti pubblici di Trump.

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Come l’Ombra in una tragedia shakespeariana, l’immagine di Leone XIV insegue il presidente Trump, che giorni fa ha nuovamente twittato aggressivo: ”.Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che l’Iran non può avere un’arma nucleare”. Lo sanno tutti, sia a Roma che a Washington, che Leone è assolutamente contrario alle armi nucleari: a Teheran e nel mondo intero. E allora perché? Sembrerebbe un atteggiamento un po’ folle, ma l’impressione sarebbe superficiale. Il fatto è che il presidente Maga ha capito perfettamente che sulla scena internazionale papa Prevost è diventato nell’arco di pochi mesi una voce autorevole che prospetta una visione radicalmente diversa dalla sua, una voce che contraddice e continuerà a contraddire nel tempo a venire la politica di potenza praticata dall’amministrazione statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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