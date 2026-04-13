Trump-Leone XIV dalle critiche su Venezuela e Iran allo scontro con il nunzio apostolico | così è esplosa la crisi tra Washington e la Santa Sede

Negli ultimi giorni si è verificato un nuovo episodio nel deterioramento dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Santa Sede. Dopo alcune critiche rivolte a Papa Leone XIV riguardo alle politiche su Venezuela e Iran, l’ex presidente Donald Trump ha attaccato pubblicamente il pontefice. Questa escalation si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra le due entità, che si sono intensificate già nei primi mesi del 2026.

L’attacco sferrato nelle scorse ore da Donald Trump a Papa Leone XIV è l’apice di un deterioramento dei rapporti tra la Santa Sede e l’amministrazione Usa che affonda le radici nei primi giorni del 2026. Il primo attrito risale al 3 gennaio, quando l’esercito Usa effettua un blitz militare su Caracas, catturando e deportando negli Stati Uniti il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Il giorno successivo, all’Angelus, il pontefice chiede di “garantire la sovranità del Paese” e di “assicurare lo stato di diritto ”, sottolineando che “il bene del popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione”. È una critica implicita ma chiara all’operazione americana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump-Leone XIV, dalle critiche su Venezuela e Iran allo scontro con il nunzio apostolico: così è esplosa la crisi tra Washington e la Santa Sede Vaticano, Papa Leone XIV nomina Gabriele Caccia nunzio a WashingtonIl Tempo lo aveva anticipato più di tre settimane fa, esattamente il 14 febbraio, in un articolo dedicato agli spostamenti che Papa Leone XIV sta... Trump contro Papa Leone sulla politica estera, critiche dal Venezuela all'Iran: "Meglio il fratello, è Maga"Donald Trump ha attaccato Papa Leone XIV definendolo “debole” sulla politica estera e troppo vicino alla sinistra radicale.