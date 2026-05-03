Papa Leone XIV ne fa un’altra a Donald Trump | nominato vescovo ausiliario di Washington il cappellano di Harvard che più volte ha attaccato l’amministrazione Usa

Il papa ha annunciato una nuova nomina a Washington, assegnando il ruolo di vescovo ausiliario a un cappellano di Harvard che in passato ha espresso critiche nei confronti dell’amministrazione statunitense. Questa nomina si aggiunge a quella di un ex immigrato clandestino proveniente dal Salvador, già nominato vescovo ausiliario nella stessa diocesi. Entrambe le nomine sono state comunicate a partire dal primo maggio.

Papa Leone XIV ha nominato dal primo maggio scorso un secondo vescovo anti Donald Trump dopo avere scelto un ex immigrato clandestino, il salvadoregno Mons. Evelio Menjivar-Ayala, per la guida della diocesi di Wheeling-Charleston. A prendere il suo posto come vescovo ausiliario di Washington sarà infatti il reverendo Robert Paul Boxie III, che dal 2020 è il cappellano cattolico della Harvard University, finita dal primo giorno del suo mandato nel mirino dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Boxie sarà il vescovo più giovane degli Usa e il primo nero da un decennio. Robert Boxie III deve ancora essere ordinato vescovo, ma è già stato designato dal Papa come ausiliario nella capitale americana oltre che come vescovo titolare di Cataquas in Algeria.🔗 Leggi su Open.online

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