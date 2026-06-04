Il tribunale di Milano ha respinto la richiesta di mantenimento di 250 mila euro mensili avanzata da Wanda Nara. La decisione riguarda la causa in corso e il giudice ha deciso di rinviare ogni valutazione definitiva alla conclusione del procedimento legale. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni della sentenza o sulle eventuali future decisioni. La vicenda riguarda il rapporto tra i due soggetti coinvolti e le relative questioni di mantenimento.

La battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi prosegue ormai da mesi e nelle ultime ore il Tribunale di Milano ha messo un punto fermo a favore dell'attaccante del Galatasaray: il calciatore, in questo periodo di transizione tra la separazione e il divorzio effettivo, non dovrà versare alla futura ex moglie l'assegno di mantenimento provvisorio da 250mila euro al mese chiesto dalla 39enne. A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano, dove si sta svolgendo la causa di divorzio tra il calciatore e la conduttrice. La richiesta avanzata da Wanda nei confronti di Mauro di 250mila euro al mese per il mantenimento delle due figlie è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wanda Nara perde in tribunale: no al mantenimento da 250mila euro al mese da parte di Icardi

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