Wall Street divisa | il Dow Jones sale i chip trascinano il Nasdaq

Il Dow Jones ha chiuso in rialzo, mentre il Nasdaq ha registrato un incremento grazie ai titoli del settore dei semiconduttori. Il crollo di una grande azienda del comparto ha causato un calo generale tra i titoli di chip, trascinando il settore. Intanto, i nuovi dazi americani sui prodotti provenienti dalla Cina hanno sollevato preoccupazioni sui flussi commerciali tra i due paesi.

Perché il crollo di Broadcom sta trascinando l'intero settore dei semiconduttori?. Come influenzeranno i nuovi dazi americani sui flussi commerciali con la Cina?. Cosa segnala il calo di CrowdStrike sulla fiducia nella cybersecurity?. Quali nuove alleanze strategiche sta stringendo Fincantieri nel settore della difesa?.? In Breve Broadcom crolla del 14% e i chip perdono tra il 5% e il 6,7%. CrowdStrike cala del 7,8% per previsioni fatturato trimestrale deludenti. Richieste sussidi disoccupazione USA salgono a 225.000 unità oltre le attese. Prezzo petrolio WTI scende del 3,11% attestandosi a 93,03 dollari.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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