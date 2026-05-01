Wall Street in corsa | Dow Jones e Nasdaq volano oltre i 49.000 punti

Le borse statunitensi hanno registrato rialzi significativi, con il Dow Jones che ha superato i 49.000 punti, raggiungendo 49.143, e il Nasdaq salito a 24.793. Nel primo trimestre del 2025, l’economia degli Stati Uniti ha mostrato una crescita del 2 per cento, mentre sul fronte internazionale si sono registrate tensioni nella regione del Medio Oriente.

? Cosa sapere Dow Jones a 49.143 punti e Nasdaq a 24.793 punti il 1 maggio 2026.. Crescita USA al 2% nel primo trimestre 2025 tra tensioni in Medio Oriente.. Il Dow Jones ha aperto la sessione di questo venerdì 1 maggio 2026 con un incremento dello 0,59%, raggiungendo quota 49.143,42 punti, mentre i mercati statunitensi mostrano un trend positivo generale con il Nasdaq che avanza dello 0,47% a 24.793,76 punti e l’S&P 500 che registra un progresso dello 0,33% toccando i 7.160,39 punti. Questo dinamismo delle borse americane si inserisce in un quadro economico complesso, dove i dati del primo trimestre 2025 indicano per gli Stati Uniti una crescita del PIL pari al 2%, alimentata da una domanda robusta sia da parte dei consumatori che delle aziende.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wall Street in corsa: Dow Jones e Nasdaq volano oltre i 49.000 punti Notizie correlate Wall Street: il tech spinge il Nasdaq, Dow Jones in affannoLe borse americane mostrano segnali contrastanti nella sessione di apertura di questo sabato 11 aprile 2026, con un Nasdaq che registra una crescita... Il Dow Jones supera i 50.000 punti per la prima volta nella sua storiaIl Dow Jones, indice storico della Borsa di New York, ha superato venerdì per la prima volta nella sua storia la soglia simbolica dei 50. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Wall Street snobba la guerra e torna ai massimi storici. Ma rimane molto cara: meglio vendere o comprare?; Wall Street, Nasdaq -0,90%: l’Asia apre divisa; OpenAI non raggiunge gli obiettivi, giù il tech a Wall Street; Borse deboli e petrolio in risalita tra stallo Iran e attesa Big Tech. Adidas vince con Sawe. Wall Street: future deboli, pesa Iran e corsa all'AI USAUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Dal Wall Street Journal al New York Times, come i principali media americani hanno raccontato il fallito attentato a Trump. x.com Oggi Wall Street apre in rialzo, con il Nasdaq a +0,66% e l'S&P 500 a +0,43%. Attesa per le reazioni dei mercati ai risultati finanziari delle principali aziende. - facebook.com facebook