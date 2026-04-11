Nella giornata di apertura di sabato 11 aprile 2026, le borse americane presentano dati contrastanti. Il Nasdaq avanza dello 0,54% e si porta a quota 22.000 punti, sostenuto principalmente dai titoli del settore tecnologico. Il Dow Jones, invece, mostra segni di difficoltà e si muove in terreno negativo. La sessione si svolge senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti, con gli investitori che seguono da vicino gli sviluppi del mercato.

Le borse americane mostrano segnali contrastanti nella sessione di apertura di questo sabato 11 aprile 2026, con un Nasdaq che registra una crescita dello 0,54% a quota 22.943,11 punti, mentre il Dow Jones scivola dello 0,11% fermandosi a 48.144,23 punti. In questo scenario di oscillazioni, l’indice S&P 500 riesce a mantenere un trend positivo avanzando dello 0,24% fino a raggiungere i 6.841,33 punti. Dinamiche finanziarie e resilienza dei comparti tecnologici. L’andamento frammentato dei mercati statunitensi evidenzia una divergenza netta tra i diversi settori. Da un lato, la spinta del Nasdaq, che si attesta sopra i 22.943 punti, suggerisce una rinnovata fiducia verso i titoli ad alta tecnologia, capaci di trainare l’intero indice S&P 500 verso il valore di 6. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wall Street: il tech spinge il Nasdaq, Dow Jones in affanno

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