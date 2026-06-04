Walking on walls
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Si terrà giovedì 18 giugno alle ore 17.30 presso lo studio Derrick Jones, in via Andrea Busiri Vici 12, nel cuore di Monteverde Vecchio a Roma, il vernissage -Humanity-ideato e realizzato da Simona Micheli direttrice creativa dell’Associazione culturale FramLab e da Derrick Jones. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
The secret to Spider Man walking on walls
Notizie e thread social correlati
Walls and Wine - Calici al tramonto sulle MuraSabato 16 maggio si svolge l’evento ‘Walls & Wine’, un aperitivo che unisce arte, cultura e sapori.
Walls and Wine: visita guidata in quota con degustazioni di vino ed olioSabato 16 maggio si svolgerà l’evento ‘Walls & Wine’, un appuntamento che combina arte, cultura e degustazioni.