Walls and Wine | visita guidata in quota con degustazioni di vino ed olio
Sabato 16 maggio si svolgerà l’evento ‘Walls & Wine’, un appuntamento che combina arte, cultura e degustazioni. La visita guidata si svolgerà in quota sulla cinta muraria di Pisa, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire la storia del sito mentre assaporano vini e oli. L’iniziativa prevede un percorso tra le strutture storiche, accompagnato da momenti di degustazione. È rivolto a un pubblico interessato a unire cultura e gastronomia in un contesto suggestivo.
Pisa, 11 maggio 2026 – Sabato 16 maggio storia e bellezza si intrecciano con sapori e saperi con ‘Walls & Wine’, aperitivo tra arte e cultura sull’alto della cinta muraria. Seconda edizione dell’evento proposto da Fisar insieme alle cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura che gestiscono il monumento. Appuntamento alle 18.30 al Bastione del Parlascio per un tour che prevede una visita guidata in quota fino alla Torre Pendente unita ad una doppia degustazione di vino ed olio all’aperto sulle terrazze delle Mura aspettando il tramonto su piazza dei Miracoli con esperti enologi ed un’azienda del territorio. Protagonista l'azienda...🔗 Leggi su Lanazione.it
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