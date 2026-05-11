Walls and Wine - Calici al tramonto sulle Mura

Sabato 16 maggio si svolge l’evento ‘Walls & Wine’, un aperitivo che unisce arte, cultura e sapori. L’appuntamento si tiene sull’alto della cinta muraria, offrendo un panorama suggestivo mentre si gustano vini e si scoprono dettagli storici. L’iniziativa coinvolge diversi espositori e artisti locali, creando un momento di incontro tra passato e presente nel cuore della città.

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