Walls and Wine - Calici al tramonto sulle Mura
Sabato 16 maggio si svolge l’evento ‘Walls & Wine’, un aperitivo che unisce arte, cultura e sapori. L’appuntamento si tiene sull’alto della cinta muraria, offrendo un panorama suggestivo mentre si gustano vini e si scoprono dettagli storici. L’iniziativa coinvolge diversi espositori e artisti locali, creando un momento di incontro tra passato e presente nel cuore della città.
Sabato 16 maggio storia e bellezza si intrecciano con sapori e saperi con ‘Walls & Wine’, aperitivo tra arte e cultura sull’alto della cinta muraria. Seconda edizione dell’evento proposto da Fisar insieme alle cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura che gestiscono il monumento.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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