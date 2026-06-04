Un giocatore ha annunciato il suo addio alla squadra, dicendo di credere che il destino li farà incontrare di nuovo. Durante il suo periodo in maglia Vuelle, ha lasciato un segno che lo distingue da altri che sono passati come meteore. La sua uscita è stata comunicata con un messaggio sincero, in cui ha espresso la speranza di rincontrarsi in futuro. Nessun dettaglio sui motivi dell’addio o sui progetti futuri.

Ci sono giocatori che sono passati come meteore nella storia della Vuelle e altri che invece sapranno farsi ricordare. Octavio Maretto, nonostante la giovane età, è stato capace di lasciare il segno e le parole con cui si congeda da Pesaro sono toccanti, ricche di emozioni: rispecchiano il suo sorriso aperto nella vita di tutti i giorni e il suo carattere generoso sul parquet. "Pesaro. La città che ha visto l’inizio della mia carriera professionale. Un posto caldo, pieno di passione e amore per il basket, qualcosa che si sente in ogni angolo della città - scrive ’Oki’ sul suo profilo Instagram –. Un luogo che mi ha regalato tanti amici e persone che oggi considero parte della mia famiglia, dove posso dire di essermi sentito a casa, accolto e amato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Maretto saluta col cuore in mano: "So che il destino ci farà incontrare di nuovo"

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