Le dimissioni di Daniela Santanchè da ministro del Turismo sono state annunciate ufficialmente, con il suo ex compagno che ha commentato il gesto definendolo un passo indietro fatto con il cuore in mano. La comunicazione si è concentrata sul legame personale tra Santanchè e Giorgia Meloni, evidenziando una relazione che va oltre il contesto politico e giudiziario. Nessun dettaglio aggiuntivo su motivazioni o sviluppi successivi.

Non è solo politica, non è solo cronaca giudiziaria. Dietro le dimissioni di Daniela Santanchè da ministro del Turismo c’è una storia di lealtà e di un rapporto umano con Giorgia Meloni che va oltre i palazzi del potere, gli obblighi politici, i gesti dovuti o le vicissitudini processuali. E a raccontarlo oggi in un’intervista a la Repubblica con la forza della verità e le suggestioni di chi le è accanto ogni giorno, è il compagno della senatrice: l’imprenditore Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena. Dimissioni Santanchè, il fidanzato: «Lo doveva a Giorgia Meloni». L’imprenditore fiorentino e fidanzato dell’ex titolare del dicastero del Turismo, commenta nell’intervista l’epilogo delle dimissioni della senatrice, con cui da anni divide vita privata e vicende di pubblico rilievo, e argomenta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dimissioni Santanchè, il fidanzato: “Un passo indietro col cuore in mano. Lo doveva a Giorgia Meloni, una persona strepitosa”

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