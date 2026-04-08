Vuelle vittoria col cuore in gola contro Reale Mutua | Miniotas firma una gara sontuosa e regala a Pesaro punti pesantissimi

Vuelle ha ottenuto una vittoria importante contro Reale Mutua, con Miniotas che si è distinto con una prestazione eccellente. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso, soprattutto nella seconda metà, quando la squadra ha mostrato grande determinazione. La gara si è svolta a Torino e si è conclusa il 8 aprile 2026, regalando alla squadra di casa tre punti fondamentali in classifica.

Torino, 8 aprile 2026 - Un’altra vittoria col cuore in gola, impensabile ad inizio ripresa, con la Vuelle che passeggiava sul velluto (34-56 al 23’), ma della pesantezza di una pietra se si tiene conto che Torino è riuscita addirittura a pareggiarla con Schina (74-74) quando il cronometro scoccava ormai gli ultimi due giri di lancette. La decide, come giusto che sia visto il rientro maestoso, Miniotas, che piglia due rimbalzi in attacco sugli errori dei compagni e dalla lunetta, che dalla lunetta rimette il muso dei suoi avanti e sull’azione successiva firma un gioco da tre punti che scaccia i fantasmi (74-78) a 29’’ dal gong. Ci vuole però ancora una rubata di Maretto per mettere al sicuro una vittoria che pareva già in cassaforte da tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, vittoria col cuore in gola contro Reale Mutua: Miniotas firma una gara sontuosa e regala a Pesaro punti pesantissimi Leggi anche: Un Napoli infinito, Hojlund dagli undici regala tre punti pesantissimi Vuelle, Miniotas salta la prima in Nazionale. Potrebbe giocare la gara di lunedì in patriaE’ rimasto fuori dai dodici nella prima partita della Lituania contro l’Islanda, Miniotas. Si parla di: Vuelle, vittoria col cuore in gola contro Reale Mutua: Miniotas firma una gara sontuosa e regala a Pesaro punti pesantissimi. Vuelle, vittoria col cuore in gola contro Reale Mutua: Miniotas firma una gara sontuosa e regala a Pesaro punti pesantissimiPartita dominata a lungo dai biancorossi con il lituano che gioca a ritmi altissimi tra rimbalzi e media punti. Poi il ritorno della Reale Mutua che recupera il meno venti e pareggia con Schina. Decid ... ilrestodelcarlino.it «Vuelle, ma che grande carattere». Coach Leka esalta la vittoria contro VeronaPESARO Pasqua di lavoro per la Vuelle, che già da ieri è tornata in palestra in vista della prima delle due trasferte consecutive in programma mercoledì alle 20.30 a ... corriereadriatico.it