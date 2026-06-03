Caro carburanti verso l’addio allo sconto generalizzato | voucher da 100 euro per 1,2 milioni di famiglie povere
Da lunedì 6 giugno scadrà lo sconto sulle accise sui carburanti, in vigore dal 18 marzo e prorogato più volte, che ha ridotto il prezzo di benzina e diesel. La misura, che ha coinvolto circa 1,2 milioni di famiglie a basso reddito, potrebbe non essere più rinnovata. Nel frattempo, si valuta l’introduzione di voucher da 100 euro destinati alle famiglie povere.
La misura che, da marzo, tiene a freno il prezzo di benzina e diesel rischia di saltare. Lo sconto sulle accise, in vigore dal 18 marzo e prorogato più volte, scade lunedì 6 giugno. E il prossimo Consiglio dei ministri – convocato per domani alle 17 – dovrà decidere se reiterarlo o lasciarlo cadere. La soluzione che sta prendendo corpo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, segnala Adnkronos, punta a sostituire il taglio generalizzato con un voucher da 100 euro destinato esclusivamente alle famiglie più fragili. Il bonus sarebbe riservato a circa 1,2 milioni di nuclei con Isee entro i 15mila euro, già beneficiari della social card. Attraverso quel canale – la carta dedicata agli acquisti di prima necessità – verrebbe erogato l’aiuto una tantum. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Carburanti.
Notizie e thread social correlati
Carburanti, addio allo sconto generalizzato sulle accise: il governo studia aiuti selettivi per i redditi bassiIl governo sta valutando di eliminare lo sconto universale sulle accise sui carburanti, optando invece per aiuti mirati destinati ai redditi più...
Voucher caro scuola, Micheli: "Otto milioni per sostenere il diritto allo studio e le famiglie calabresi"La Regione Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per il 2024, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Temi più discussi: Ferie brevi e low cost, il caro carburanti incide su Ponte 2 giugno; Decreto carburanti: prorogato il taglio delle accise, sospeso il fermo dell'autotrasporto; Caro carburanti, il 6 giugno scadono gli sconti sulle accise: tutte le ipotesi in campo; Dieci anni di caro-carburanti mascherati.
CARO CARBURANTI: SI VA VERSO LO STOP AL TAGLIO DELLE ACCISE I prezzi alla pompa di benzina calano e il ministero valuta di non intervenire ulteriormente con altri tagli alle accise quelli precedenti sono già stati molto pesanti per il bilancio dello sta facebook
Nel tg delle 14 Imprese in allarme Caro carburanti. Confindustria presenta un dossier sui costi alle imprese e lancia l'allarme. Le proposte contro l'innalzamento dei prezzi e l'elevata pressione fiscale #TgrSicilia x.com
Caro carburanti, verso l’addio allo sconto generalizzato: voucher da 100 euro per 1,2 milioni di famiglie povereIl taglio dei carburanti in scadenza il 6 giugno potrebbe non essere rinnovato. Sul tavolo del governo l’ipotesi di un bonus mirato per i nuclei con Isee sotto i 15mila euro, erogato tramite social ca ... orizzontescuola.it
Crisi energetica e caro carburante, dopo taglio accise governo Meloni studia nuovi aiutiLeggi su Sky TG24 l'articolo Crisi energetica e caro carburante, dopo taglio accise governo Meloni studia nuovi aiuti ... tg24.sky.it