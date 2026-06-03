Caro carburanti verso l’addio allo sconto generalizzato | voucher da 100 euro per 1,2 milioni di famiglie povere

Da lunedì 6 giugno scadrà lo sconto sulle accise sui carburanti, in vigore dal 18 marzo e prorogato più volte, che ha ridotto il prezzo di benzina e diesel. La misura, che ha coinvolto circa 1,2 milioni di famiglie a basso reddito, potrebbe non essere più rinnovata. Nel frattempo, si valuta l’introduzione di voucher da 100 euro destinati alle famiglie povere.

La misura che, da marzo, tiene a freno il prezzo di benzina e diesel rischia di saltare. Lo sconto sulle accise, in vigore dal 18 marzo e prorogato più volte, scade lunedì 6 giugno. E il prossimo Consiglio dei ministri – convocato per domani alle 17 – dovrà decidere se reiterarlo o lasciarlo cadere. La soluzione che sta prendendo corpo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, segnala Adnkronos, punta a sostituire il taglio generalizzato con un voucher da 100 euro destinato esclusivamente alle famiglie più fragili. Il bonus sarebbe riservato a circa 1,2 milioni di nuclei con Isee entro i 15mila euro, già beneficiari della social card. Attraverso quel canale – la carta dedicata agli acquisti di prima necessità – verrebbe erogato l’aiuto una tantum. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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