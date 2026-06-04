Voto fuorisede | 4,9 milioni di cittadini a rischio esclusione

Come cambiano le regole per chi vive lontano dal comune di residenza? Quali tutele specifiche sono state rimosse dalle nuove norme elettorali? Perché il viaggio verso i seggi diventa un ostacolo per milioni di persone? Chi pagherà il costo logistico di questo nuovo sistema di voto??? In Breve 4,9 milioni di cittadini rischiano l'esclusione per modifiche alla legge elettorale. Nuove norme rimuovono tutele specifiche per spostamenti verso i comuni di residenza. Ostacoli logis . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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VOTO AI FUORISEDE: truffa democratica

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