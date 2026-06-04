Voto fuorisede | 4,9 milioni di cittadini a rischio esclusione

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa 4,9 milioni di cittadini che studiano o lavorano lontano dal proprio comune di residenza rischiano di non poter partecipare alle elezioni. Le nuove norme elettorali hanno eliminato alcune tutele precedenti, come il diritto di voto in modalità differente o facilitata per chi si trova fuori sede. Le regole aggiornate prevedono che il voto venga espresso solo nel luogo di residenza, senza possibilità di alternative.

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Come cambiano le regole per chi vive lontano dal comune di residenza? Quali tutele specifiche sono state rimosse dalle nuove norme elettorali? Perché il viaggio verso i seggi diventa un ostacolo per milioni di persone? Chi pagherà il costo logistico di questo nuovo sistema di voto??? In Breve 4,9 milioni di cittadini rischiano l'esclusione per modifiche alla legge elettorale. Nuove norme rimuovono tutele specifiche per spostamenti verso i comuni di residenza. Ostacoli logis . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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