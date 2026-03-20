I fuorisede sono giovani che vivono lontano dalla loro città di origine e sono chiamati a esprimersi su questioni politiche, come il voto referendario. La loro presenza nelle urne rappresenta un elemento di discussione, con alcuni che si chiedono se siano davvero coinvolti nella vita politica locale o semplicemente esercitino il diritto di voto. La loro partecipazione rimane un tema aperto e oggetto di attenzione.

Che i fuorisede tengano fede al loro nome, che rimangano fuori sede. Che ci tornano a fare in sede? A votare No? I fuorisede sono ovviamente giovani e i giovani secondo i sondaggi sono i più orientati a ribadire l’onnipotenza dei giudici. In quanto giovani e dunque conformisti (tutti in fila dietro i cantanti e gli attori!), e in quanto studenti, e dunque saccenti. Nessuno è più ignorante di chi crede di sapere, come ricorda Socrate. Il suo allievo, Platone, saggiamente riteneva i giovani inadatti a partecipare alla vita pubblica, da riservarsi (cfr. Repubblica, 540a) a chi ha avuto il tempo di comprendere il Bene, ossia a chi ha raggiunto i cinquant’anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Che i fuorisede facciano i fuorisede. Il problema dei giovani non è il voto, ma l'età, diceva Platone

Articoli correlati

Al referendum sulla giustizia non ci sarà il voto per i fuorisedeAl referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, gli studenti e i lavoratori fuorisede non potranno votare...

Niente voto ai fuorisede? Cgil Padova e Udu attivano la rete dei rappresentanti di lista«Il prossimo appuntamento referendario rischiava di escludere nuovamente più di 5 milioni di elettori fuori sede in tutta Italia, privati della...

Altri aggiornamenti su Che i fuorisede facciano i fuorisede Il...

Temi più discussi: Sono fuorisede, voglio votare al referendum; Referendum, niente voto ai fuori sede di Pavia: ecco l’alternativa; La sinistra arruola migliaia di studenti per il No, ma se la prende con Tajani.

Che i fuorisede facciano i fuorisede. Il problema dei giovani non è il voto, ma l'età, diceva PlatoneConformisti in quanto giovani e saccenti in quanto studenti. Forse il punto lo aveva centrato l'allievo di Socrate quando diceva riteneva i ragazzi inadatti a partecipare alla vita pubblica, da riserv ... ilfoglio.it

Pillon denigra i fuori-sede che chiedono il diritto al votoL'impressione è che il leghista Simone Pillon adori fare la maestrina dalla penna rossa, elargendo il suo inesauribile disprezzo verso tutto e tutti. gayburg.com

In questo video del 1996 Bossi urla la celebre frase, che fece scalpore: «La Lega ce l'ha duro» - facebook.com facebook

Auguri a tutti i Papà Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai. E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che x.com