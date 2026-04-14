Ternana nel baratro | 20 milioni di debiti e il rischio esclusione

La Ternana si trova in una grave crisi finanziaria, con un debito di circa 20 milioni di euro che mette a rischio la sua partecipazione al campionato. La situazione si è aggravata con le dimissioni dell’amministratore unico, lasciando l’intera società in una posizione molto fragile. La possibilità di un’eventuale esclusione dalla competizione si avvicina, mentre le autorità sportive e i responsabili stanno monitorando attentamente gli sviluppi.

Il naufragio finanziario della Ternana ha preso una piega definitiva con le dimissioni dell’amministratore unico Forti, aprendo un cratere di debiti che minaccia l’intera struttura del campionato. Con una montagna di passività che raggiunge i 20 milioni di euro e una richiesta di 6 milioni da parte della famiglia Rizzo, l’ipotesi di una cessione rapida è evaporata, lasciando spazio a scenari di esclusione sportiva che potrebbero stravolgere la classifica attuale. L’abisso dei conti e il rischio sospensione. La gestione del club umbro è entrata in una fase di liquidazione volontaria per frenare l’accumulo di nuovi debiti, un tentativo degli imprenditori romani di evitare il fallimento giudiziale attraverso accordi con i creditori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ternana nel baratro: 20 milioni di debiti e il rischio esclusione Terremoto nel girone del Carpi. Ternana a rischio esclusioneL’ipotesi a 3 turni dalla fine della regular season sembra ancora remota, ma da ieri suona forte il tam tam di una possibile esclusione dal... Leggi anche: Italia: 79 persone hanno 54,6 miliardi di euro e in undici milioni sono a rischio povertà, compresi 15 occupati su cento Oxfam: "Il baratro della disuguaglianza", nel mondo Argomenti più discussi: Ternana nel baratro, ultimatum del Comune; Ternana nel baratro, Bandecchi: I Rizzo si vogliono salvare con i miei soldi; Ternana a un passo dal baratro: liquidazione volontaria e futuro appeso al tribunale; Ternana, il Mister X pronto all’acquisto: identikit e intoppi a un giorno dal possibile baratro. Ternana, Bandecchi: "Società in liquidazione, i Rizzo pagheranno per quello che hanno fatto" https://tinyurl.com/yk437wvt - facebook.com facebook . @seriecofficial | Ternana, società in liquidazione volontaria: ecco cosa può succedere x.com