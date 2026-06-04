Voto ancora in bilico Lamberti Castronuovo non chiude il capitolo elettorale

Notizia in breve

I risultati delle elezioni amministrative a Reggio Calabria sono ancora incerti, con i dati da consolidare e alcuni conti ancora aperti. La situazione elettorale non si è ancora chiusa, lasciando spazio a interpretazioni e analisi in corso. La cifra rimane in bilico, senza ancora una decisione definitiva sui risultati. La fase di scrutinio continua e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.